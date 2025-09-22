A “È sempre mezzogiorno!” ospiti della settimana Nicola Savino e Cristiana Capotondi

Nuova settimana per “È sempre mezzogiorno!”, la trasmissione realizzata dalla direzione intrattenimento Day Time della Rai, in collaborazione con Stand by me, in onda dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 22 settembre alle 11.55 su Rai 1. Due gli ospiti d’eccezione di Antonella Clerici: martedì 23 settembre Nicola Savino e giovedì 25 Cristiana Capotondi.

Per il cast fisso, invece, venerdì 26 settembre la new entry Carlotta Mantovan racconterà le novità più “sfiziose” del mondo del food. Ci saranno anche il “professor” Daniele Persegani e la nutrizionista e “curatrice del nostro benessere” Evelina Flachi. Fulvio Marino sforna ogni giorno pane, dolci, pizze e focacce. Federico Quaranta racconta le meraviglie e gli angoli più suggestivi d’Italia, i produttori mostrano le eccellenze gastronomiche del Made in Italy e il farmer della trasmissione, Matteo Fiocco, guida il pubblico in un viaggio alla scoperta dei prodotti agricoli.

Andrea Amadei, sommelier e gastronomo, racconta i vini e li abbina ai piatti. Angela Frenda ogni mercoledì porta sul piccolo schermo le storie legate alla tradizione culinaria e alla cultura gastronomica italiana.