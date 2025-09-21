Una porta sul mistero su Rai 4 con “Elizabeth Harvest”: la trama del film

Domenica 21 settembre la prima serata di Rai 4 si tinge di mistero con il film “Elizabeth Harvest”, diretto da Sebastian Gutierrez. La giovane Elizabeth sposa il brillante scienziato Henry, un uomo misterioso che vive in una lussuosa villa isolata. Henry promette alla sua sposa una vita perfetta, ma le impone una regola ferrea: non entrare mai in una stanza chiusa a chiave. La curiosità di Elizabeth tuttavia prevale e, ignorando il divieto, decide di aprire la porta proibita.

Ciò che scopre dietro la porta cambierà la sua vita e svelerà segreti inquietanti sulla natura stessa di Henry e della sua ricerca. “Elizabeth Harvest” si distingue per un mix di suspense, sci-fi e thriller psicologico hitchcockiano, esplora temi come la manipolazione, la vendetta e la ricerca della perfezione, in un contesto che non risparmia colpi di scena. Notevole la performance di Abbey Lee nel ruolo di Elizabeth, mentre Ciarán Hinds, nei panni del dottor Henry, interpreta un personaggio inquietante e manipolativo, la cui ossessione per il controllo sfocia nella creazione di una vera e propria realtà parallela.