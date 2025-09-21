Tragedia a Brivio: morte due amiche di 21 anni travolte da un uomo alla guida di un furgone

Travolte alle spalle da un uomo alla guida di un furgone mentre andavano alla festa del paese: morte a Brivio due amiche di 21 anni. Indagano i carabinieri di Merate

La festa del paese nel sabato sera di un’estate agli sgoccioli, poi la tragedia. Due ragazze di 21 anni sono state travolte alle spalle e uccise da un furgone poco prima delle 22 di ieri a Brivio, nel lecchese. Le amiche, tre in tutto, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, avevano appena parcheggiato l’auto e stavano camminando sul ciglio della strada provinciale per raggiungere la festa, quando sono state prese in pieno da un furgone che, poco prima, pare abbia urtato un mezzo in sosta.

L’impatto non ha lasciato scampo così, a Milena Marangon e Giorgia Cagliani entrambe di Paderno d’Adda. Salva invece la terza giovane, di Robbiate, che procedeva più avanti. Sempre secondo il Corriere, a guidare il mezzo c’era un giovane di 34 anni, originario dell’Est Europa e residente all’estero. L’uomo, che si è fermato a soccorrere le ragazze, è stato sottoposto ai test di alcol e droga e portato in caserma. Sulla tragedia, indagano i carabinieri di Merate.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)