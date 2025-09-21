Stati Uniti blindati per i funerali di Charlie Kirk: atteso anche Trump

L’America si blinda per i funerali di Charlie Kirk. Il popolo Maga è pronto a ‘invadere’ lo stadio di Glendale: attesi in centomila tra cui Trump

L’America si blinda per celebrare i funerali di Charlie Kirk, attivista di destra e fedelissimo di Trump, ucciso da un cecchino durante un comizio alla Utah Valley University. L’evento, per attenzione e partecipazione, è considerato al pari del ‘SuperBowl’ e pertanto il Dipartimento per la Sicurezza lo ha classificato come un appuntamento di massima rilevanza nazionale.

Il memoriale si celebrerà allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, che aprirà le porte alle 8 (le 17 in Italia) ma la cerimonia inizierà dopo circa tre ore. Per prendervi parte, basterà iscriversi sul sito della Turning Point, organizzazione fondata da Kirk. Il popolo ‘Maga’ sta arrivando da tutta l’America e le stime annunciano la partecipazione di circa 100mila persone.

Tantissimi poi, anche gli interventi attesi: dopo quello della vedova di Kirk, Erika, che parlerà per prima, sarà il turno del presidente Trump che, pare, stia limando personalmente il suo discorso. E poi ancora, sono previsti i messaggi dei maggiori esponenti politici repubblicani come J.D Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il ministro della Difesa Pete Hegseth e molti altri. L’evento sarà trasmesso in diretta dalle emittenti nazionali mentre sui profili social della ‘Turnning Point’, sarà possibile seguire lo streaming.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)