Stasera su Rai 1 arriva “Balene” con Veronica Pivetti e Carla Signoris : la trama

Due amiche in cerca della verità sulla morte di una terza amica: stasera su Rai 1 arriva “Balene”, un dramedy brillante con Veronica Pivetti e Carla Signoris

Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla) sono le protagoniste di “Balene”, un dramedy brillante e originale in cui due amiche scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Evelina e Milla, che si conoscono fin dai tempi dell’università, da dieci anni non si frequentano più, ma la scomparsa di Adriana, terza amica di sempre, riavvicina le due donne, così tanto diverse ma al tempo stesso accomunate dalla necessità di un grande cambiamento nelle proprie vite.

Sempre più convinte che dietro l’incidente in mare di Adriana si nascondano dei misteri da portare alla luce, Evelina e Milla scopriranno che la loro amicizia è il segreto per affrontare le sfide personali che le attendono e che non è mai troppo tardi per essere felici.

“Balene” – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – è una serie tv in 4 serate in onda dal 21 settembre su Rai 1 (dal 19 settembre il primo episodio da 50’ disponibile in anteprima su RaiPlay).

Una coproduzione Rai Fiction-Fast Film con il supporto del Mic-Direzione generale Cinema e Audiovisivo e con il contributo di Regione Marche-PR FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, distribuzione internazionale Rai Com.

Con Veronica Pivetti, Carla Signoris, Laura Adriani, Filippo Scicchitano, Paolo Sassanelli, Manuela Mandracchia, Stefano Pesce, Daniela Scarlatti, Luigi Di Fiore, Clotilde Sabatino, Vittoria Morizzo, con la partecipazione di Marina Occhionero e Cesare Bocci, e con Giorgio Tirabassi. Scritto da Fabrizia Midulla, Barbara Cappi, Grazia Giardiello, Giorgio Nerone per la regia di Alessandro Casale.

Ulteriori approfondimenti nel NewsRai dedicato.