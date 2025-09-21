Star Comics inaugura la One Piece Week: ecco il programma

Per i 25 anni di Cappello di Paglia e della sua ciurma, la casa editrice Star Comics inaugura la One Piece Week con un programma di iniziative, promozioni, novità editoriali ed eventi per i lettori e fan

Fan della ciurma di Cappello di Paglia, tenetevi forte: è ai blocchi di partenza la “One Piece Week”, una settimana di eventi, promozioni e novità in tutta Italia pensata per celebrare uno dei manga di maggior successo della storia dei fumetti giapponesi. L’opera scritta e disegnata da Eiichiro Oda e la sua incredibile epopea piratesca, nonostante sia iniziata da oltre 25 anni, non smette infatti di entusiasmare milioni di lettori di diverse generazioni. Per celebrarlo come merita, la casa editrice Star Comics inaugura la One Piece Week con un programma di iniziative, promozioni, novità editoriali ed eventi per i lettori e fan.

TALK A MILANO E RAVENNA

Due i talk dedicati a One Piece: venerdì 26 e sabato 27 settembre, dalle ore 17.30, tutti i fan sono invitati prima alla libreria Mondadori di piazza del Duomo, e il giorno dopo alla fumetteria Kazuma di Ravenna, in Viale Francesco Baracca, per ripercorrere la “Grande Rotta” che ha tracciato il manga di Rufy & co. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio saranno Cristian Posocco, publishing manager di Star Comics, il content creator Angelo Cavallaro (in arte, Sommobuta) e Alessandro Falciatore (AnimeClick.it).

NUOVE USCITE, OMAGGI E PROMOZIONI

Ancora prima, a dare il via ai festeggiamenti, il 23 settembre sarà l’uscita di One Piece n. 111, disponibile sia in edizione regular, sia in una variant cover. A queste, si aggiungono due novità, in uscita lo stesso giorno. Si tratta del primo volume di One Piece Campus, spin-off comico che catapulta i personaggi della serie dal Grande Blu ai banchi di scuola. A completare le novità della settimana, One Piece Novel – Heroines: una raccolta di storie in cui alcuni tra i personaggi femminili più amati della saga diventano protagonisti di vicende mai raccontate prima.

Poi le promozioni per i fan: dal 23 al 30 settembre, chi acquisterà 3 volumi legati al franchise di One Piece (esclusi gli Anime Comics e i romanzi tratti dai film) nelle fumetterie aderenti e nelle librerie Mondadori riceverà in omaggio uno shikishi da collezione che raffigura l’iconico Gear Fifth. In particolare, chi acquisterà presto le librerie Mondatori riceverà in omaggio uno shikishi con un’illustrazione diversa, altrettanto iconica: Rufy che presenta a tutti, per la prima volta, la bandiera della ciurma.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)