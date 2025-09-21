Pranzo della domenica: Lollobrigida interviene sulle polemiche

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste: “Pranzo della domenica per unire, dispiacciono polemiche inutili”

“Voglio ringraziare le oltre 60 amministrazioni comunali e i loro sindaci, per questa straordinaria iniziativa che ha unito l’Italia e le sue istituzioni a prescindere dal colore politico. La Cucina italiana è un fatto collettivo e la sua candidatura è sostenuta da tutti gli italiani che credono nel suo valore culturale ed economico. Artisti di fama internazionale, i migliori cuochi, personaggi dello sport, della cultura, rappresentanti di tutte le più importanti associazioni di categoria hanno aderito a questa grande iniziativa che ha visto la partecipazione anche del Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana On. Giorgia Meloni. L’iniziativa promossa insieme all’Anci è stata un successo e ringraziamo il servizio pubblico per aver seguito l’evento di oggettivo interesse generale e seguito da milioni di persone in Italia e all’estero. Spiace che, anche a fronte di eventi che uniscono, una piccola parte della politica non perda occasioni per polemiche insensate e dannose per quello che dovrebbe essere un obiettivo comune utile alla nostra Italia”, lo afferma in una nota Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.