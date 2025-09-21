Pierluigi Diaco intervista Amanda Lear a “BellaMa’ di sera” su Rai 2

È Amanda Lear l’ospite della seconda puntata di “BellaMa’ di sera”, in onda domenica 21 settembre alle 21.00 su Rai 2

È Amanda Lear l’ospite della seconda puntata di “BellaMa’ di sera”, in onda domenica 21 settembre alle 21.00 su Rai 2, con la conduzione di Pierluigi Diaco. Nell’anteprima del programma, subito dopo il Tg2, torna l’appuntamento con Marco Morandi e il critico musicale Gino Castaldo, che dal vivo ripercorreranno i grandi successi della musica leggera italiana, attraverso un percorso innescato ogni volta da una parola chiave che, questa volta sarà “il cuore”.

A seguire, Licia Colò e la rubrica “Gli occhi di Licia”, in cui racconta il mondo attraverso il suo sguardo e le sue esperienze.

Flora Canto farà un monologo sul tema della puntata per chiudere con una canzone cantata dal vivo, accompagnata dalla band degli Infieri.

Infine, “Scotta il telefono” con Valeria Marini, che risponderà alle telefonate o ai messaggi vocali dei telespettatori, per dare consigli d’amore e di vita.

“BellaMa’ di sera” è prodotto da Rai direzione Intrattenimento DayTime e Prime Time, capostruttura Daniele Cerioni, produttrice esecutiva Barbara Gelli, curato da Danilo Salemi. Un programma di Pierluigi Diaco e Filippo Mauceri, scritto con Andrea Amato, Maurizio Gianotti, Lucia Rossetti, e con Eliana Bosatra, Raffaella Di Gregorio, Paola Mantovano, Angela Martucci e Domenico Restuccia. Regia di Salvatore Perfetto.