Oggi su Rai Movie il film “Piedone l’africano”: la trama

Dopo le avventure del commissario Rizzo negli Stati Uniti e in Cina, Bud Spencer arriva in Sudafrica in “Piedone l’africano” di Steno, in onda su Rai Movie: la trama

Dopo le avventure del commissario Rizzo negli Stati Uniti e in Cina, Bud Spencer arriva in Sudafrica in “Piedone l’africano” di Steno, in onda domenica 21 settembre alle 21.10 su Rai Movie. A Napoli un poliziotto sudafricano contatta Rizzo per fornirgli importanti informazioni, ma viene ucciso. “Piedone”, intenzionato a chiarire la faccenda, recluta di nuovo il fido brigadiere Caputo e parte per Johannesburg prendendo con sé Bodo, il simpatico figlioletto dell’agente ammazzato.

Inseguimenti e avventure diverse lo portano sin nel deserto di Namib e lo rendono inviso alla polizia locale. Ciò nonostante, grazie anche alle astuzie del delizioso Bodo e alle ingenuità di Cannavale, il commissario scopre ben presto di aver a che fare con un traffico mondiale di diamanti e di eroina, riesce a individuare i colpevoli e a scoprire i loro sistemi per contrabbandare la merce. Nel cast – oltre a Bud Spencer – Enzo Cannavale, Baldwin Dakile, Dagmar Lassander, Werner Pochath, Joe Stewardson, Desmond Thompson, Carel Trichard.