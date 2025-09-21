Oggi su Rai 1 torna “Da noi…a Ruota Libera” con Francesca Fialdini

Oggi torna “Da noi…a Ruota Libera” con Francesca Fialdini. Nella prima puntata: Gabriel Garko, Veronica Pivetti, Carla Signoris, Lamberto Boranga
Ospiti della prima puntata saranno: Gabriel Garko, che si racconterà tra aneddoti della sua lunga carriera da attore e della sua vita privata; Veronica Pivetti e Carla Signoris, insieme protagoniste di “Balene – Amiche per sempre”, la nuova serie di Rai 1 in cui due amiche scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Infine, Lamberto Boranga, leggenda dello sport: portiere di Serie A negli anni ’60, oggi ottantatreenne (anche cardiologo ancora in attività), in questa stagione 2025/2026 tornerà a volare tra i pali come portiere della Trevana, squadra di Prima Categoria dell’Umbria, che lo ha tesserato, diventando così il calciatore più anziano ancora in attività nei campionati FIGC.
“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Elena Martelli, Luciana Matarese, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.