Oggi su Rai 1 torna “Da noi…a Ruota Libera” con Francesca Fialdini

Domenica 21 settembre, su Rai 1, alle 17.20, parte la settima edizione di “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’obiettivo è, ancora una volta, raccontare storie di vita che sappiano far riflettere, con uno sguardo sempre attento all’attualità.

Francesca Fialdini accoglierà i suoi ospiti in uno studio rinnovato, con una nuova scenografia valorizzata – a cominciare dalla Ruota, simbolo del programma – da nuovi ledwall, che permetteranno un racconto sempre più ricco di immagini e filmati. Al centro del programma, le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.

Ospiti della prima puntata saranno: Gabriel Garko, che si racconterà tra aneddoti della sua lunga carriera da attore e della sua vita privata; Veronica Pivetti e Carla Signoris, insieme protagoniste di “Balene – Amiche per sempre”, la nuova serie di Rai 1 in cui due amiche scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Infine, Lamberto Boranga, leggenda dello sport: portiere di Serie A negli anni ’60, oggi ottantatreenne (anche cardiologo ancora in attività), in questa stagione 2025/2026 tornerà a volare tra i pali come portiere della Trevana, squadra di Prima Categoria dell’Umbria, che lo ha tesserato, diventando così il calciatore più anziano ancora in attività nei campionati FIGC.