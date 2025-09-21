Le guerre in corso e le risposte della Chiesa: oggi su Rai 1 “A Sua Immagine” e la Giornata internazionale della pace

La giornata internazionale della pace è il tema centrale della nuova puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda domenica 21 settembre alle 10.30 su Rai 1.

Un tema di estrema attualità, ricorrente nelle parole di papa Leone e costante argomento su cui ruota l’evangelizzazione cristiana. Ne parlerà Lorena Bianchetti con i suoi ospiti, in collegamento da Bologna il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e in studio con Paolo Beccegato, vicepresidente della Caritas Italiana e Vincenzo Frenda, giornalista del Tg2, con una lunga esperienza su teatri di guerra.

Parlare di pace è anche parlare delle guerre che assillano il pianeta: da quelle su cui l’attenzione dei media è più costante, come i conflitti che si svolgono in Ucraina o nella striscia di Gaza, a quelle magari dimenticate, o più silenti, che però lasciano gran parte del mondo in condizioni drammatiche.

Come rispondere a questo stato di cose? Quali iniziative è possibile prendere, cosa fa la Chiesa in questi luoghi di sofferenza? Domande a cui si cercherà di dare risposta anche facendo riferimento al magistero del Pontefice.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa da Santissima dalla Basilica Nostra Signora di Bonaria di Cagliari.

Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Dentro il Giubileo” che guida verso l’Anno Santo.

Alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.