Nuovi passi indietro sui negoziati per l’Ucraina, per Putin l’escalation militare è la soluzione miglior

Per Putin l’escalation militare è il modo migliore per piegare l’Ucraina alle sue condizioni ed è improbabile che Donald Trump rafforzi le difese di Kiev. È questo, secondo quanto riporta Bloomberg, che cita fonti del Cremlino, lo scenario attuale della guerra tra Russia e Ucraina. L’agenzia, sottolinea inoltre che dopo l’incontro avvenuto in Alaska, Putin si è convinto che il presidente americano non interverrà nel conflitto.

E se da un lato Putin ‘tira dritto’, dall’altro Zelensky esorta gli alleati a “non perdere tempo”. Secondo quanto riporta il Guardian, il presidente ucraino inconterà Trump all’Onu la prossima settima e lo inviterà a imporre sanzioni alla Russia.

Intanto, ieri la Commissione europea ha adottato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro il Cremlino per aumentare la pressione economica su Mosca e ridurre le sue capacità di finanziare la guerra contro l’Ucraina. “Sono grato che molte delle proposte dell’Ucraina siano state prese in considerazione”, ha scritto Zelensky su Telegram, sottolineando che “ora ci aspettiamo misure sanzionatorie severe anche da parte degli Stati Uniti: l’Europa sta facendo la sua parte”.

