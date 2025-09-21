Meloni a La destra che vince: “Pronti, ovunque nel mondo, ad assumerci la responsabilità di governo”


Le parole della premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato all’evento organizzato da Ecr ‘La destra che vince’

meloni

“Dobbiamo mandare un messaggio chiaro: siamo pronti, ovunque nel mondo, ad assumerci la responsabilità di governo. In alcuni casi, come in Italia, questo è già stato realizzato. In altri, ci sarà bisogno di più tempo. Per alcuni, sarà più facile e per altri molto difficile. Ma noi siamo sempre pronti e capaci di farlo”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato all’evento organizzato da Ecr ‘La destra che vince’.

KIRK. MELONI: NON CADREMO IN GIOCO SPORCO SEMINATORI DI ODIO

“Voglio rendere un omaggio sincero a Charlie Kirk, un giovane uomo, un padre coraggioso, che ha pagato con la vita il coraggio, le sue idee e il prezzo della libertà. Il suo sacrificio ci ricorda, ancora una volta, da che lato si trova la violenza e l’intolleranza”, afferma la premier. “Voglio dire forte e chiaro a tutti i seminatori di odio, a quelli che passano la loro esistenza a demonizzare l’avversario politico e che poi trovano giustificazioni ipocrite, anche nei crimini più odiosi, che non cadremo nel loro gioco sporco. Non permetteremo di trascinare le nostre nazioni in questa spirale di odio e di violenza”, aggiunge la presidente del Consiglio.

MELONI: IN ITALIA DIMOSTRATO CHE DESTRA SA VINCERE E GOVERNARE

Meloni sottolinea che “nel 2022 abbiamo vinto prima di tutto perché abbiamo riportato la politica al centro. Ci siamo presentati alle elezioni con una coalizione e un programma comune e con la volontà di rappresentare un’alternativa chiara alla sinistra e di mettere fine a una lunga stagione di governi tecnici e di alleanze politiche tanto innaturali quanto infruttuose. In Italia abbiamo dimostrato che la destra non solo è in grado di vincere le elezioni, ma soprattutto di governare”. E ancora: “Sono orgogliosa di presiedere quello che si appresta a divenire il terzo governo più duraturo della storia della Repubblica italiana, ma sono ancora più orgoglioso dei risultati che abbiamo ottenuto”, aggiunge Meloni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)