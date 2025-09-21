Il film “Italiani brava gente” oggi su Rai Storia: la trama

Il film di Giuseppe De Santis “Italiani brava gente”, in onda domenica 21 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”: la trama
Seconda Guerra Mondiale. La catastrofica campagna italiana di Russia rivive attraverso le dolorose vicende di un gruppo di militari provenienti da diverse parti d’Italia. E’ il film di Giuseppe De Santis “Italiani brava gente”, in onda domenica 21 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Nel cast, Andrea Checchi, Raffaele Pisu, Riccardo Cucciolla, Peter Falk.