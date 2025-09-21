Formula 1, in Azerbaigian disastro Ferrari: Verstappen davanti a tutti

Formula 1, nel Gp d’Azerbaigian Verstappen conquista la pole davanto a Carlos Sainz (Williams) e Liam Lawson (Racing Bulls). Malissimo le Ferrari: Leclerc parte decimo

Max Verstappen scatterà dalla pole position a Baku, nel Gp d’Azerbaigian. Il pilota della Red Bull ha preceduto infatti nelle qualifiche Carlos Sainz (Williams) e Liam Lawson (Racing Bulls). Sono le prime tre posizioni al termine delle folli qualifiche, caratterizzate da numerosi stop e anche da qualche goccia di pioggia. Addirittura sei le bandiere rosse esposte, è record. Ce n’erano state cinque a Imola nel 2022 e in Brasile nel 2024. Male le McLaren con Lando Norris solamente settimo e il compagno Oscar Piastri addirittura nono dopo aver sbattuto.

Disastro Ferrari, con Charles Leclerc che è finito a muro nel Q3 e sarà decimo nella griglia. È stato eliminato ancora prima un ‘lentissimo’ Lewis Hamilton: partirà 12esimo. Ufficiale, infine, il rinnovo dell’accordo tra la F1 e il circuito: Baku sarà una tappa del Mondiale fino al 2030. Domani la gara alle ore 13.

LA CLASSIFICA PILOTI

Piastri 324 punti, Norris 293 e Verstappen 230 nei primi tre posti; Leclerc e Hamilton sono rispettivamente quinto (163 punti) e sesto (117).

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

McLaren al comando con 617 punti, Ferrari seconda con 280, terza la Mercedes a quota 260. Red Bull quarta con 239.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)