A “Check-Up” oggi su Rai 1 le protesi dentali e articolari

“Check-Up”, lo storico programma di informazione medica di Rai 1 condotto da Luana Ravegnini, nella puntata in onda domenica 21 settembre su Rai 1 alle 9.05, con la prof.ssa Sabrina Donati Zeppa, nutrizionista dell’Università San Raffaele di Roma, aiuterà a comprendere come l’alimentazione possa essere un alleato prezioso dopo un intervento di protesi dentale o articolare.

A seguire, Cesare Faldini, professore ordinario di Ortopedia e Traumatologia presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, spiegherà in cosa consiste un intervento di protesi al ginocchio. Grazie al supporto della grafica 3d, il prof. Gaetano Calesini, medico chirurgo specialista in odontoiatria all’Università Campus Bio-medico di Roma, illustrerà invece come si presenta l’agenesia dentale e quali sono i denti più frequentemente interessati da questo problema.

Tra le patologie che riguardano la salute del cuore e della circolazione, la più pericolosa ed improvvisa è senz’altro l’aneurisma dell’aorta addominale: Leonardo Ercolini, chirurgo vascolare dell’azienda USL Toscana Centro spiegherà cosa si rischia quando si manifesta e quanto sia fondamentale la prevenzione.

Con il Prof. Diego Gigliotti, medico chirurgo, docente presso l’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, si parlerà di protesi mammarie, dei materiali che le compongono e della loro durata.

Lo spazio dedicato alla psicologia sarà con il prof. Giampaolo Perna, psichiatra, responsabile del Centro Disturbi d’Ansia e di Panico dell’Humanitas San Pio X di Milano, che parlerà dell’accettazione o del rifiuto verso una protesi.

Capire davvero le parole della medicina significa capire meglio la nostra salute. Alcuni termini sembrano familiari, ma spesso si usano in modo impreciso.” Check-Up” farà chiarezza con il dottor Massimo Magi, medico di medicina generale, Fondazione Nusa.

