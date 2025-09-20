Torna “Civita Aperta”, il viaggio nella Tarquinia antica

Dal 2015, ogni settembre, l’Insegnamento di Etruscologia dell’Università degli Studi di Milano guidato dalla professoressa Giovanna Bagnasco Gianni offre al pubblico l’opportunità di esplorare l’antica città etrusca di Tarquinia con “Civita

Aperta”, un appuntamento che unisce ricerca archeologica e divulgazione scientifica.

L’edizione 2025 si terrà domenica 21 settembre, quando l’antica Civita (statale Aurelia Bis)

tornerà a vivere lungo un itinerario che accompagnerà i visitatori alla scoperta di Tarchna , una delle città etrusche più potenti e influenti, descritta da Vincenzo Cardarelli come “…un mistero naturale e paesistico, una grossa macchinazione della fantasia religiosa e politica degli

Etruschi…” (Villa Tarantola, 1948).

La giornata si aprirà alle 8 con un percorso di archeotrekking, organizzato dal Comune di

Tarquinia e dalla guida ambientale escursionistica Elisabetta Ciolli, con partenza dall’Infopoint della Barriera San Giusto. Alle 10 è previsto il ritrovo presso il parcheggio del “complesso monumentale”, con inizio delle visite guidate alle 10.30 (ingresso gratuito). Gli studenti

dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, insieme alle associazioni partecipanti,

accompagneranno i visitatori illustrando i principali monumenti e il paesaggio storico-culturale della Civita .