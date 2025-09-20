Stasera su Rai 2 “Un omicidio per due” con “Festa di compleanno”: la trama

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, sabato 20 settembre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 21.20 va in onda “Un omicidio per due – Festa di compleanno”

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, la rassegna che da più di trent’anni trasmette film di suspense e thriller, sabato 20 settembre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 21.20 va in onda “Un omicidio per due – Festa di compleanno”.

È il compleanno di Lou e due sue amiche vengono da Berlino per festeggiare. Purtroppo, però, una delle due viene uccisa, mentre l’altra viene salvata all’ultimo momento, insieme alla stessa Lou, da Gianni.

Nella serie il detective Kerem “Gianni” Ergin è ormai da anni un esperto investigatore nella valle della Ruhr. Sebbene sia tedesco con origini turche, nel profondo si sente italiano perché da piccolo ha vissuto col nonno in Puglia. Da poco Kerim condivide il lavoro con Lou, una nuova collega arrivata da Berlino, sicura di sé e tenace. La coppia di investigatori indaga sui crimini che avvengono nel cuore industriale della Germania, dove fabbriche colossali sovrastano paesaggi lussureggianti e sereni.