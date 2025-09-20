Stasera su Rai 1 “Pino è… Il Viaggio del Musicante”: le anticipazioni

Su Rai 1 da Piazza del Plebiscito a Napoli in onda “Pino è… Il Viaggio del Musicante”, una serata evento per ricordare Pino Daniele in occasione del suo 70° compleanno

Sabato 20 settembre 2025 su Rai 1 da Piazza del Plebiscito a Napoli in onda “Pino è… Il Viaggio del Musicante”, una serata evento per ricordare Pino Daniele in occasione del suo 70° compleanno e del 10° anniversario della sua scomparsa con la partecipazione di artisti, musicisti, amici e colleghi per celebrare e ripercorrere la sua carriera e le sue canzoni, che hanno segnato intere generazioni. La serata è legata alla prima edizione del Premio Musicante Awards – Premio Pino Daniele.