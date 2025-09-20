Rete Preti contro il genocidio: Google blocca l’account per violazione dei termini di servizio

Google blocca l’account della rete “Preti contro il genocidio”: violati i “Termini di servizio”. I religiosi che hanno aderito all’iniziativa chiedono il ripristino immediato

“Alle 2:01 del 19 settembre 2025 l’account della rete Preti contro il Genocidio è stato improvvisamente bloccato. Al tentativo di accesso è comparso il messaggio: ‘Il tuo account è stato disattivato’”. Con un comunicato i sacerdoti dell’iniziativa partita dal basso dall’unione di circa 200 religiosi annunciano quanto avvenuto alla loro pagina. È stata lanciata lo scorso 15 settembre per “dare voce unitaria alle tante iniziative personali che già esprimono denuncia e richiamo alla giustizia, nella fedeltà al Vangelo e alla Costituzione Italiana”.

I sacerdoti fanno sapere di aver chiesto il ripristino, ma la procedura risulta inaccessibile poiché “richiede l’accesso allo stesso account”. Così “è stata quindi presentata una segnalazione formale: la risposta ricevuta prevede almeno una settimana di attesa”. Il gruppo sottolinea l’urgenza della richiesta perché con quell’account “sono state raccolte oltre 1000 firme di sacerdoti, provenienti da più di 28 Paesi, a sostegno della campagna, tra cui anche vescovi e un cardinale“. E spiegano: “Il documento con le firme è indispensabile per l’incontro di preghiera a Roma previsto proprio per il 22 settembre. Il blocco improvviso di questo account impedisce di raccogliere nuove firme e rischia dunque di compromettere un’iniziativa di respiro internazionale, che coinvolge centinaia di religiosi impegnati per la pace e la giustizia”.

Don Rito Maresca, prete di Mortora, frazione di Piano di Sorrento – che qualche mese fa ha celebrato messa con una casula dai colori della Palestina – su Instagram scrive: “Non sappiamo cosa sia successo, non sappiamo se recupereremo i dati, ma è nulla rispetto a chi sta perdendo la casa, la vita addirittura la speranza”. E sottolinea: “Siamo tutti esuli che ogni giorno ripartono e se per un attimo ci ha fatto sentire sgomenti l’aver perso un account informatico non sapendo se e quando sarà riattivato, possiamo solo immaginare cosa provi chi, in questi due anni e ora ancora di più, sta lasciando casa senza sapere se vi tornerà mai”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)