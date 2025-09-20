L’oroscopo di oggi, sabato 20 settembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 20 settembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna in Leone ci rende perfettamente efficienti nella messa a punto di un’imminente nuova impresa. Il nostro volto s’illumina pensando al domani. Cerchiamo di non perdere il controllo delle emozioni: appelliamoci alla logica per uscirne vincenti.
Toro
Con la Luna in quadratura, sarebbe preferibile accettare il mondo com’è, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse. L’immobilismo è strategia. Grazie al senso pratico, sappiamo fronteggiare abilmente un imprevisto, ottenendo l’ammirazione dei colleghi.
Gemelli
La Luna in Leone ci omaggia di forza di volontà in quantità industriale, utile per affrontare progetti impegnativi che si rivelano piuttosto proficui. Osserviamo la realtà con occhi disincantati. Possiamo trovare le risposte ai problemi, in ciò che ci circonda.
Cancro
Possediamo buonsenso e intelligenza in abbondanza. Gli ostacoli, seppur duri, si possono affrontare con decisione e con il sorriso stampato in volto. Se in famiglia siamo alle prese con scontri generazionali, mettiamoci nei panni altrui, entriamo in empatia.
Leone
Possiamo congratularci con noi stessi per l’avanzamento ottenuto nella carriera. Le nostre capacità hanno messo a tacere le gelosie dei colleghi. Se in gioco c’è il prestigio professionale o la stabilità economica, potrebbe venire meno la consueta calma.
Vergine
Siamo nella condizione emotiva ideale per uscire, vedere gente. Complice un bicchiere di buon vino, la nostra dialettica farà presa sul pubblico. Si insinua il tarlo del sospetto, ma le dimostrazioni della persona amata lo mettono prontamente a tacere.
Bilancia
Con la Luna in sestile e l’ingresso di Mercurio nel segno, siamo più spensierati del solito. Viviamo questo momento con la mente libera, senza patemi. Se restiamo in attesa di un cambiamento sul lavoro, alcune alleanze potrebbero aprire stimolanti prospettive.
Scorpione
La Luna in Leone sembra remarci contro, facendoci perdere mordente e motivazione. Occhio agli affari, agli spostamenti e alle spese impreviste. L’energia non ci manca, ma scarseggiamo di coerenza. Corriamo a destra e a manca, concludendo ben poco.
Sagittario
Studiamo una strategia d’azione: in sinergia con la Luna, in trigono nel nostro cielo, possiamo superare le difficoltà e onorare gli impegni. È opportuno tirar fuori non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che sentiamo nel cuore.
Capricorno
Con la giusta compagnia, sappiamo divertirci e investire tempo in interessi culturali, che arricchiscano l’anima e ci facciano stare bene. Un velo d’ansia resta nascosto dietro il nostro sguardo sereno: sono in pochi quelli che riescono a scorgerlo.
Acquario
L’ambiente domestico è insidioso: la Luna opposta dal Leone ci rende particolarmente ansiosi e irascibili, basta un niente per farci dare in escandescenze. Siamo sorretti dalla forza di volontà, nonostante il pessimo umore: rimuginare sul passato non è salutare.
Pesci
Voglia di svago, da soddisfare spendendo il tempo libero nei passatempi preferiti o in qualche attività sportiva. Il denaro è il nostro cruccio. Nuove conoscenze preziose, rapporti di collaborazione costruttivi. Le relazioni hanno il vento in poppa.