Omicidio Gaiani, al via mercoledì il processo al marito

Caso Gaiani, al via mercoledì il processo al marito. La Procura ha ritenuto che Magri abbia ucciso la moglie, inscenando poi un finto suicidio, per vivere liberamente una relazione extraconiugale

Sono in tutto poco più di 80- di cui una ventina in comune- i testimoni indicati nelle loro liste dai pm di Bologna Augusto Borghini e Giampiero Nascimbeni e dal difensore dell’imputato, l’avvocato Ermanno Corso, in vista dell’inizio del processo a carico di Leonardo Magri, il 63enne accusato dell’omicidio, aggravato dai futili motivi e dal legame affettivo con la vittima, della moglie 58enne Daniela Gaiani. La donna fu trovata impiccata alla spalliera del suo letto a Castello d’Argile, nel bolognese, il 5 settembre 2021, e il processo inizierà alle 9.30 di mercoledì davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Fabio Cosentino. Inizialmente sembrò che la donna si fosse impiccata, ma all’esito delle indagini e di varie perizie la Procura ha ritenuto che Magri abbia ucciso la moglie, inscenando poi un finto suicidio, per vivere liberamente una relazione extraconiugale.

Nel procedimento sono stati ammessi come parti civili il fratello, la sorella e i genitori della vittima, assistiti dagli avvocati Daniele Nicolin e Valentina Niccoli, e l’associazione ‘La caramella buona’ onlus, rappresentata dall’avvocata Barbara Iannuccelli. Tra i testimoni indicati nelle due liste ci sono vari Carabinieri intervenuti il giorno in cui Gaiani fu trovata e altri che hanno partecipato alle successive indagini e agli accertamenti di natura tecnica, i dottori che hanno svolto gli accertamenti medico legali e i consulenti che hanno analizzato i telefoni di Magri e di Gaiani, oltre al fratello e alla sorella della 58enne e alla donna con cui Magri aveva una relazione. La Procura, infine, chiede la trascrizione di varie intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, salvo consenso delle parti all’acquisizione dei brogliacci con le trascrizioni fatte dai Carabinieri”.