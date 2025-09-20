Morgan, Francesco Paolantoni e Sergio Muniz a “Ciao Maschio” oggi su Rai 1

“Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, approda nel sabato pomeriggio di Rai 1. Sabato 20 settembre, alle 17.10, il debutto
“Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, approda nel sabato pomeriggio di Rai 1. Sabato 20 settembre, alle 17.10, il debutto con tre “maschi” d’eccezione: Morgan, Francesco Paolantoni e Sergio Muniz.
Pur mantenendo la sua identità, in questa nuova edizione, “Ciao Maschio” si amplia e si rinnova adattandosi a questa nuova fascia oraria. Al centro del racconto con i tre maschi ospiti del programma, come sempre, le diverse declinazioni della tematica maschile…con l’attenzione rivolta anche “al femminile”.
Tra le novità del programma, le “Swingeresse”, un quintetto musicale tutto al femminile.
Non solo. In questa rinnovata edizione spazio anche ad Edoardo Tavassi che con il suo sguardo ironico ed irriverente sarà l’inviato speciale del programma in giro per l’Italia.
