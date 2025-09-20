La serie “Signorie” in onda stasera su Rai 5: le anticipazioni

Il protagonista della puntata della serie “Signorie”, in onda sabato 20 settembre alle 21.20 su Rai 5, è Lorenzo Il Magnifico

Le Signorie, genesi ed essenza del Rinascimento Italiano. Tra queste spicca la famiglia Medici che governa Firenze per tutto il Quattrocento e per buona parte del Cinquecento. Il protagonista della puntata della serie “Signorie”, in onda sabato 20 settembre alle 21.20 su Rai 5, è Lorenzo Il Magnifico, forse il più illustre signore dell’epoca.

Partendo dalla sua vita, si analizzeranno alcune opere legate alla sua casata e divenute nel corso del tempo patrimonio culturale dell’umanità, prima fra tutte la Cupola di Santa Maria del Fiore, progettata da Filippo Brunelleschi. L’illustre cittadino di Firenze a essere intervistato è il grande disegnatore e vignettista Sergio Staino.