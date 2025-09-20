Il film “Telefoni bianchi” stasera su Rai Storia: la trama

Satira del cinema di regime firmata Dino Risi il film “Telefoni bianchi”, in onda sabato 20 settembre alle 21.10 su Rai Storia: la trama

Mentre il fidanzato è impegnato in varie guerre, la cameriera Marcella fa carriera come attrice nella Cinecittà fascista. È una satira del cinema di regime firmata Dino Risi il film “Telefoni bianchi”, in onda sabato 20 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”.

Vincitore di due David di Donatello, il film è interpretato da Vittorio Gassman, Agostina Belli, Ugo Tognazzi, Cochi Ponzoni, Lino Toffolo.