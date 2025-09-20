Il film “Ronin” con Robert De Niro e Jean Reno oggi su Rai 4: la trama

Un classico moderno del genere thriller/action: sabato 20 settembre alle 21.20 Rai 4 propone “Ronin” diretto da John Frankenheimer e interpretato da un cast stellare con Robert De Niro, Jean Reno, Stellan Skarsgård e Natascha McElhone. Un misterioso committente ordina all’affascinante Deirdre di creare una squadra composta dai migliori ex agenti delle diverse agenzie spionistiche internazionali, riciclatisi a mercenari dopo la fine della Guerra Fredda.

L’obiettivo sarà quello di entrare in possesso di una valigetta dal contenuto top secret. Distintosi per delle spettacolari scene di inseguimenti automobilistici girate dal vero, senza intervento di CGI e post-produzione, “Ronin” porta la firma di un maestro del cinema thriller anni ‘60, qui alle prese con uno dei suoi ultimi lavori, prima di lasciarci nel 2022. “Ronin” è un’opera che unisce classico e moderno per uno spettacolo che ha il sapore del miglior cinema di genere degli anni ’70.