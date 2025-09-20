Il film “Nemiche amiche” con due protagoniste di lusso oggi su Rai Movie: la trama

Julia Roberts e Susan Sarandon su Rai Movie: sabato 20 settembre, alle 21.15, c’è “Nemiche amiche” di Chris Columbus”. Isabel è una fotografa newyorkese di successo, che si sta impegnando nella sua nuova relazione con Luke: l’uomo ha due figli da un precedente matrimonio, Anna e Ben, che sono rimasti molto affezionati alla propria mamma, Jackie. Fra quest’ultima e Isabel non corre buon sangue, ma quando Jackie si ammala, per il bene di Luke e dei bambini, le due donne decidono di conciliarsi, e diventare amiche. Buoni sentimenti e una vicenda che non manca di catturare spettatori e spettatrici, grazie anche a una coppia di protagoniste di lusso. Nel cast anche Ed Harris e Jena Malone.