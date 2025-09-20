Il brand spagnolo Pitillos presenta la nuova collezione

Il brand spagnolo Pitillos, fondato negli anni ’80 ad Arnedo, una piccola località della regione di La Rioja nel nord della Spagna, è da sempre sinonimo di artigianalità, qualità ed eccellenza

Pitillos in questa stagione FW25_26 si conferma protagonista della scena calzaturiera. Una collezione pensata per la città e il dailywear, dove comfort, stile e versatilità si intrecciano a ogni passo. Un racconto che parla alla donna contemporanea, sempre in movimento, capace di destreggiarsi tra lavoro e vita privata con leggerezza e determinazione. La chiave è una scarpa che accompagni ogni passo, regalando benessere e un tocco di pura eleganza.

Un equilibrio sottile e perfetto tra funzionalità e raffinatezza discreta, capace di donare un twist moderno e irresistibile alle forme più classiche e tradizionali. Protagonista assoluto, il mocassino si reinventa e viene declinato in infinite varianti: frange, dettagli decorativi, mascherine dall’eleganza intramontabile e molte altre interpretazioni. E’ la scelta ideale per chi ama mixare maschile e femminile, giocando con gli opposti e creando armonie sempre nuove. A completare la collezione, conquistano la scena stivaletti dal carattere grintoso, Mary Jane dal fascino romantico, intramontabili Chelsea boots, stivali militari e una linea sporty per chi vive la città con energia.

La collezione si apre a nuove prospettive, dalle linee più formali alle décolleté retrò, manifesto di una femminilità consapevole. Belle, comode e raffinate si declinano con tacchi in tre altezze: 25, 40 e 55 mm, per abbracciare ogni esigenza di stile e comfort garantendo look perfetti in ogni occasione dal business look al party serale. A impreziosire la collezione, nuove stampe e morbidi dettagli in pelliccia effetto montone, mentre ritornano le iconiche lavorazioni in vernice arricciata e la pelle spazzolata, tratti distintivi del brand. A illuminare la palette colori di questa stagione FW, i laminati nei raffinati e sofisticati toni del bronzo, del piombo e del bordeaux, un colore destinato a diventare un trend dei prossimi mesi. A livello cromatico, domina il taupé: un grigio-beige chiaro effetto pietra, morbido e sofisticato che supera il classico color cuoio e si posiziona subito dopo il nero, portando con sé un’eleganza discreta e irresistibile.