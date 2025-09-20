Il 21 settembre nuova eclissi solare: quando vederla

Il 21 settembre arriva una nuova eclissi di Sole: ecco dove e quando sarà visibile. L’evento coincide con l’inizio dell’equinozio di primavera nell’emisfero Sud ed è la seconda del 2025

È attesa per domenica 21 settembre, una nuova eclissi parziale di Sole. Il fenomeno però, questa volta sarà visibile solo in una zona compresa tra la Nuova Zelanda e L’Antartide e i meno fortunati potranno osservarla solo online. La nostra stella sarà coperta fino al 78% della sua superficie ed il picco è atteso per le 21.41 ora italiana. L’evento coincide con l’inizio dell’equinozio di primavera nell’emisfero Sud ed è la seconda eclissi del 2025. In Italia invece, la data segnata in rosso da esperti e appassionati è quella del 12 agosto 2026, quando, nel nostro Paese sarà visibile una spettacolare eclissi totale.

5 CURIOSITÀ SULL’ECLISSI DI SOLE

1. Che cos’è un’eclissi solare?

Un’eclissi di Sole si verifica quando la Luna, in fase di nuova, si interpone direttamente tra la Terra e il Sole, gettando un’ombra sulla superficie del nostro pianeta. Oltre ad essere estremamente affascinante, l’eclissi solare è un fenomeno importante per gli scienziati, che grazie all’oscuramento del Sole (popolarmente chiamato ‘Sole nero’), possono studiare al meglio l’attività coronale.

2. Perché si verifica un’eclissi?

Il fatto che un’eclissi si verifichi è insieme un caso di meccanismi celesti e di tempo. Da quando la Luna si è formata circa 4,5 miliardi di anni fa, si è progressivamente allontanata dalla Terra (di circa 4 centimetri l’anno). In questo momento la Luna è alla distanza ideale per apparire nel nostro cielo esattamente della stessa dimensione del Sole.

3. Ci saranno sempre le eclissi solari?

Purtroppo no. Verrà un giorno in cui la Terra non potrà più ammirare un’eclissi solare, anche se si parla di molto, moltissimo tempo. Tra circa 600 milioni di anni, la Luna sarà troppo lontana dalla Terra per coprire il Sole, mettendo così fine al fenomeno.

4. Le eclissi solari totali si osservano da tutti i pianeti?

La bella simmetria di un’eclissi solare totale accade perché, per puro caso, il Sole è 400 volte più grande della Luna, ma è anche 400 volte più lontano dalla Terra, rendendo i due corpi apparire della stessa dimensione esatta nel cielo. La Terra è l’unico posto nel Sistema solare in cui ciò accade. Tuttavia, anche gli altri pianeti hanno il loro divertimento. Giove, ad esempio, può avere un’eclissi tripla, in cui tre lune gettano ombre sul pianeta simultaneamente. L’evento è facilmente visibile attraverso un comune telescopio.

5. Che cos’è l’anello di diamante?

La parte più famosa di un’eclissi solare è ‘l’anello di diamante‘. Pochi attimi prima della copertura totale, la corona solare forma un anello intorno alla Luna. Nella parte superiore, una porzione del Sole brilla come un piccolo cerchio, dando l’impressione di essere un diamante incastonato su un anello.

