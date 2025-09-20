Grignani contro Laura Pausini: “Ha stravolto la mia canzone”

Grignani si arrabbia con Laura Pausini, pronto a diffidarla: “Ha stravolto la mia canzone”. Pomo della discordia la cover del suo vecchio successo “La mia storia tra le dita”

È una canzone dei suoi tempi migliori forse, anzi sicuramente la più amata dal pubblico e anche da lui stesso, tanto che Gianluca Grignani ne difende “l’integrità”, che ritiene violata dalla pop star Laura Pausini. Insomma, non gli piace per niente come ora la cantante sta riproponendo (e in ben 4 lingue diverse) in tutto il mondo il suo brando più celebre. Così Grignani e il co-autore de “La mia storia tra le dita”, Massimo Luca, hanno dato mandato al legale Giorgio Tramacere, di “far recapitare una pec con una lettera di diffida a Pausini e al suo entourage per formalizzare l’intervento”. Lo rende noto il quotidiano “Il Messaggero” che ha sentito direttamente il legale e lo stesso Grignani. Si dicono “dispiaciuti del fatto che l’opera sia stata lesa nella sua integrità con una modifica non autorizzata” e chiedono quindi che “sia tutelata l’integrità dell’opera”, spiega l’avvocato.

LA NUOVA VERSIONE CANTANTA DALLA CANTANTE “FA PERDERE IL SUO SIGNIFICATO ORIGINALE”

Insomma “il mio brano è stato stravolto”, sostiene il rocker brianzolo che si dice dispiaciuto. “Ma sono stato costretto a farlo. Non sono un bellicoso, ma non avevo alternativa”, si giustifica cercando di spiegare perché è pronto a fare causa alla ‘collega’. La nuova versione cantata da Laura Pausini in definitiva “fa perdere alla canzone il significato originale”, lamenta Grignani che sostiene di non essere stato informato delle modifiche, né che gli sia stato chiesto il permesso. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, l’entourage della cantante ha tutta un’altra versione: “Le autorizzazioni ci sono tutte e questa storia inizia a essere ridicola”, avrebbero detto interpellati.

LE MODIFICHE SOTTO ACCUSA, QUALI SONO

La cover de “La mia storia tra le dita” è uscita lo scorso 12 settembre, come primo singolo di un nuovo album della cantante, “Io canto 2”. Le modifiche al testo “incriminate” riguardano in particolare un unico verso. Nella versione originale Grignani cantava: “E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato / ricorda un uomo a volte va anche perdonato”. Nella cover di Laura Pausini è diventato: “E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato / ricorda a volte un uomo va anche perdonato”. Per Gianluca Grignani e il co-autore del brano, Massimo Luca si tratterebbe di una modifica sostanziale: quello che originariamente era una richiesta di perdono da parte di un uomo alla sua donna tradita, ora risulterebbe “un atto d’accusa”. Inoltre la cover di Pausini si conclude con un “Ok te ne vai”, diversamente dalla versione originale, dove la frase era solo all’inizio della canzone.

“NON POTEVO RESTARE IN SILENZIO”

Soprattutto “Laura non mi ha fatto ascoltare prima il brano- spiega Grignani- Così mi sono reso conto delle modifiche sul testo solamente grazie alle segnalazioni dei fan, quando la canzone è uscita, lo scorso venerdì”. Dice poi di essersi preso del tempo per riflettere: “Quando ho realizzato che la parte semantica è stata stravolta a tal punto che la canzone stessa ha perso il suo significato, ho capito che non potevo restare in silenzio”, fa sapere.

ORA POSSIBILE LO STOP ALLA COVER DELLA PAUSINI

Dopo questa mossa del cantautore, due sono le conseguenze possibili: se verrà dimostrata la sua versione (che la canzone è stata stravolta) è possibile si passi a un’azione in giudizio per bloccare la diffusione della cover di Pausini – anche da piattaforme di streaming e dal web- o a una richiesta di risarcimento danni.

“LA MIA STORIA TRA LE DITA” ORA ANCHE IN DUETTO GRIGNANI-BOCELLI JR

Di certo, il rapporto professionale con Laura Pausini era cominciato con il piede sbagliato: lo scorso luglio Grignani aveva accusato la pop star di non averlo menzionato nel lancio della sua cover, ritendendola una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Lo staff di Laura Pausini si era limitato a confermare di aver ottenuto i necessari via libera dal cantante. Nel frattempo Grignani ora pubblica sui suoi profili social una sua versione della stessa canzone cantata da lui, in duetto a Matteo Bocelli: il brano è uscito quasi in contemporanea alla cover dell’ex amica.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)