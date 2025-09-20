Da Capri alla riserva delle Saline di Trapani e Paceco a “Passaggio a Nord Ovest” su Rai 1

Parte dall’isola di Capri, una gemma incastonata nel blu profondo del Tirreno di fronte alla penisola sorrentina, il nuovo viaggio di Alberto Angela e “Passaggio a nord ovest” su Rai1

Parte dall’isola di Capri, una gemma incastonata nel blu profondo del Tirreno di fronte alla penisola sorrentina, il nuovo viaggio di Alberto Angela e “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura, in onda sabato 20 settembre alle 15.00 su Rai 1. Conosciuta per la sua bellezza e l’atmosfera chic, Capri ha molto da offrire a ogni tipo di viaggiatore. Fra le meraviglie da visitare c’è Villa Jovis, costruita per volere dell’Imperatore Tiberio intorno al I sec. d.C., che domina l’intero promontorio del Monte Tiberio, con una vista spettacolare sul mare e sulla costiera amalfitana.

A seguire, si parla di Nefertiti, una delle figure più affascinanti e misteriose di tutto l’Antico Egitto. Da anni numerosi archeologi cercano di scoprire il suo ruolo politico e privato nella società e il luogo della sua sepoltura in vari siti archeologici. Molteplici sono le teorie avanzate dagli esperti che, spesso in contrasto l’una con l’altra, hanno svelato segreti dal valore inestimabile, ma non hanno ancora portato a una risposta definitiva sul luogo di sepoltura della Regina più importante nella storia dell’Antico Egitto.

Obiettivo, inoltre, sulle invenzioni che hanno cambiato la storia dell’umanità come il paracadute, l’elicottero, l’aliante, la bicicletta, e che hanno in comune anche un’altra cosa: sono state tutte anticipate da un uomo nato in un piccolo borgo non distante da Firenze nel 1452: Leonardo da Vinci. Si analizzano alcuni suoi bozzetti contenuti nei Codici, i taccuini su cui disegnava i prototipi.

Si va poi in esplorazione della ricca e variegata cultura dei mercati del continente sudamericano, catturando l’essenza di questi luoghi dove tradizione e modernità si intrecciano in un mosaico di colori, suoni e sapori. Ogni mercato è un riflesso della comunità, fungono da centri sociali, dove le persone si riuniscono, scambiano idee e costruiscono relazioni. In primo piano “O Mercadão”, uno dei principali mercati della metropoli brasiliana di San Paolo.

Infine, questa settimana inizierà una nuova rubrica “Passaggio in Volo” che ci consentirà di visitare le meraviglie del nostro Paese dall’alto, da un punto di vista insolito e privilegiato: si sorvolerà il Castello della Pietra, un’antica fortificazione capolavoro dell’architettura castellana ligure nell’entroterra genovese.

Si scoprirà, inoltre, la Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco, rimasta tra le ultime saline produttive in Sicilia, un vero e proprio scrigno di biodiversità in cui attività produttive e conservazione della natura coesistono.