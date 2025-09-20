Castellammare di Stabia, rubava auto con la maschera di Gigi d’Alessio: arrestato pugile 26enne

Rubava auto mascherato da Gigi d’Alessio: arrestato pugile 26enne nel Napoletano. Bloccato dai Carabinieri dopo un inseguimento in auto e l’aggressione ai militari

Diventava Gigi d’Alessio per rubare auto. Indossava infatti la maschera del suo cantante preferito per non farsi ‘beccare’ dalle telecamere di sorveglianza collocate per strada. L’hobby illecito di Andrea Izzo, pugile di 26 anni di Castellammare di Stabia è stato interrotto bruscamente dai Carabinieri che lo hanno arrestato dopo un animato inseguimento.

L’INSEGUIMENTO, LA COLLUTAZIONE E L’ARRESTO

Una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia lo ha incrociato di notte alla guida di un’auto con indosso un passamontagna. Insospettiti hanno accertato che il mezzo era stato rubato e la targa alterata: è partito l’inseguimento finché Izzo ha abbandonato l’auto e tentato la fuga a piedi. Raggiunto dai militari ha iniziato a sferrare pugni, “sfruttando le sue doti da pugile professionista” Ma ad avere la meglio sono stati i carabinieri che sono riusciti a bloccarlo.

LE MASCHERE E LA TARGA DI GIGI D’ALESSIO

Nell’auto rubata, una Jeep, sono stati ritrovati arnesi da scasso e tre maschere di cartoncino raffiguranti il volto di Gigi D’Alessio, usate per il ‘travestimento’, e persino una targa con dedica del cantante: “Grazie per aver partecipato al mio evento”. L’auto è stata restituita al proprietario e ora il pugile-ladro dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si trova attualmente in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)