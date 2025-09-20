Attacco informatico: caos nei principali aeroporti europei

Disagi nei principali aeroporti europei per un attacco informatico. Cancellazioni e ritardi negli scali di Londra, Bruxelles e Berlino

Gli aeroporti di alcune delle principali città europee stanno subendo disagi a seguito di un attacco informatico. A darne notizia il quotidiano inglese “The Indipendent”. Problemi negli scali di Londra Heathrow, Bruxelles e Berlino: il cyber attacco ha colpito diverse compagnie aeree internazionali.

FUORI USO I SISTEMI AUTOMATIZZATI DI DI CHECK IN E IMBARCO

L’attacco informatico avrebbe preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check in e imbarco causando ritardi e cancellazioni di voli. Secondo quanto riportato, nello scalo di Bruxelles sono stati resi inutilizzabili i sistemi automatizzati e le procedure di check in e imbarco sono possibili solo manualmente.

HEATROW: “PROBLEMI TECNICI PER COLLINS AEROSPACE”

Anche negli aeroporti di Londra Heathrow e Berlino il cyberattacco ha portato disagi: ai passeggeri viene consigliato di confermare il proprio viaggio con le compagnie aeree e di rinviare la partenza.

In particolare, Heathrow ha riferito che l’azienda Collins Aerospace, che fornisce sistemi di check-in e imbarco per numerose compagnie aeree in tutto il mondo, sta “riscontrando un problema tecnico che potrebbe causare ritardi per i passeggeri in partenza”. E quindi l’aeroporto inglese ha consigliato ai viaggiatori di verificare lo stato del loro volo con la compagnia aerea e provveduto ad attivare “personale extra” di supporto nelle aree del check-in per “contribuire a ridurre al minimo i disagi”.

BRUXELLES: “GRANDE IMPATTO SUL PROGRAMMA DEI VOLI”

Anche l’aeroporto di Bruxelles ha affermato che l’attacco informatico ha avuto un “grande impatto sul programma dei voli e purtroppo causerà ritardi e cancellazioni di voli”.

BERLINO: “TEMPI DI ATTESA AL CHECK IN PIÙ LUNGHI”

Un banner appare sul sito dell’aeroporto di Berlino per informare dei disagi: “A causa di un problema tecnico presso un fornitore di sistemi operante in tutta Europa, i tempi di attesa al check-in sono più lunghi. Stiamo lavorando a una soluzione rapida”, riporta la scritta sull’homepage.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)