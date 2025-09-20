“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” su Rai 1 oggi è a Perugia

È Perugia, città etrusca e papale, la tappa di Lorena Bianchetti nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 21 settembre alle 10.05 su Rai 1. In un percorso tra storia e fede si entra nel capoluogo umbro con l’ospite Maria Eletta Benedetti, storica dell’arte dell’Isola San Lorenzo, attraversando Porta Marzia e la Rocca Paolina per arrivare in piazza IV Novembre.

Con don Simone Sorbaioli, vicario generale, si visita la Cattedrale giubilare di San Lorenzo Sorbaioli, parlando del legame di Perugia con i Papi, oltre che della bellezza del duomo e della tradizione legata al Santo Anello. Sarà anche l’occasione per scoprire un capoluogo di provincia accogliente, grazie all’esperienza di una famiglia ospite del “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza”, che insieme a don Marco Briziarelli, direttore della Caritas locale, racconterà la sua storia di integrazione e di speranza.

Nel corso della puntata, lungo la Via di Francesco, si vedrà Città di Castello con Paolo Balduzzi, mentre Roberto Celestri andrà a Noto, in Sicilia.