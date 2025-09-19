Un classico del cinema oggi su Rai Movie: in onda “El Cid”, la trama

Venerdì 19 settembre alle 21.15 Rai Movie propone “El Cid” di Anthony Mann, con Charlton Heston, Sophia Loren, Raf Vallone, Geneviève Page, Ralph Truman: la trama

Il più grande eroe della storia spagnola portato sul grande schermo da una coproduzione fra Italia e Stati Uniti: venerdì 19 settembre alle 21.15 Rai Movie propone “El Cid” di Anthony Mann, con Charlton Heston, Sophia Loren, Raf Vallone, Geneviève Page, Ralph Truman. Anno Mille, la Spagna è invasa dai Mori: il nobile Rodrigo Diaz de Bivar riesce a catturare alcuni dei capi nemici, ma decide di risparmiar loro la vita a patto che promettano di non far più guerra a Re Ferdinando.

Alla morte del Re, i suoi figli si contendono il potere: a Rodrigo, nel frattempo soprannominato El Cid (“Il signore”) andrà il difficile compito di unificare le sorti del paese, e riuscire a sposarsi con la bella Jimena. Oltre tre ore di film per una produzione fastosa e gigantesca: Charlton Heston e Sophia Loren conquistarono il pubblico di tutto il mondo e il film fu il campione d’incassi italiano del 1962.