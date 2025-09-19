Tetsuo Hara celebra l’Italia con il suo nuovo dipinto, in anteprima mondiale a Lucca

In occasione della sua attesissima partecipazione a Lucca Comics & Games 2025, il maestro Tetsuo Hara, autore di Hokuto no Ken (Ken il Guerriero), firma una nuova opera

In occasione della sua attesissima partecipazione a Lucca Comics & Games 2025, il maestro Tetsuo Hara, autore di Hokuto no Ken (Ken il Guerriero), firma un’opera che celebra il legame tra il suo universo narrativo e il pubblico italiano.

Intitolata Il Salvatore nell’Arena, questa maestosa tela a olio (circa 70×60 cm) fonde la potenza iconica di Kenshiro con suggestioni provenienti dalla grande tradizione artistica italiana: pittura, scultura, architettura classica e simbolismo iconografico. Al centro della scena, Kenshiro si erge colossale in un anfiteatro, circondato da vessilli rossi e investito da una luce celestiale, mentre raccoglie l’elmo dell’avversario appena sconfitto. Un’immagine carica di significato, frutto anche di un’approfondita ricerca su fonti storiche italiane.

L’opera sarà il cuore visivo della monografica Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo, la prima mostra al mondo interamente dedicata alle principali serie di Tetsuo Hara, ospitata nella splendida cornice rinascimentale della Chiesa di Santa Annunziata dei Servi di Lucca, dal 25 ottobre al 2 novembre 2025. In rassegna, oltre 100 originali tra dipinti e tavole manga, per offrire uno sguardo senza precedenti sull’evoluzione artistica e narrativa del sensei.

Ma l’omaggio al maestro Hara non si ferma alla mostra: Il Salvatore nell’Arena sarà infatti protagonista della variant cover esclusiva da fiera del primo volume di Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition, edito da Panini Comics. Inoltre, grazie a COAMIX, la casa editrice fondata da Hara stesso, l’opera diventa anche una T-shirt Limited Edition (300 pezzi, taglia unica) e una prestigiosa stampa d’arte numerata e firmata a mano dal sensei realizzata in 50 pezzi, di cui solo la numero 1/50 sarà presente in esclusiva a Lucca. Questo merchandise sarà disponibile presso lo shop della mostra a partire dal 25 ottobre.

Il maestro sarà presente a Lucca dal 30 ottobre al 2 novembre, pronto a incontrare il pubblico con sessioni di autografi, eventi e interviste con media nazionali e internazionali.

Un appuntamento imperdibile, non solo per i fan di Ken il Guerriero, ma per tutti gli amanti del fumetto, dell’arte e della cultura visiva: per la prima volta, l’epica post-apocalittica di Hokuto no Ken si fonde con l’estetica italiana, grazie all’interpretazione di questo maestro del fumetto giapponese portato per la prima volta in Italia grazie alla sinergia tra Lucca Comics & Games, Panini Comics, COAMIX e Animeimport.

Ulteriori dettagli e approfondimenti saranno forniti prossimamente sui canali social di Lucca Comics & Games, Panini Comics e COAMIX.