Su Rai 1 la seconda puntata di “Suzuki Jukebox. La notte delle hit”

Torna “Suzuki Jukebox”: due serate evento in onda alle 21.30 su Rai 1, condotte da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino

La grande musica degli anni 70, 80, 90 e 2000, accende la prima serata Rai dal Palaolimpico di Torino con gli interpreti originali delle canzoni che negli anni hanno fatto sognare e ballare. Due serate evento in onda giovedì 18 settembre e venerdì 19 settembre alle 21.30 su Rai1, condotte da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino che, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici quarant’anni di musica che ‘Suzuki Jukebox. La notte delle hit vuole celebrare’. Lo show andrà in simultanea su Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in diretta streaming su RaiPlay.

Due serate per rivivere dal vivo la storia della musica italiana e internazionale con un cast di grandi artisti che porteranno in scena l’energia delle loro hit storiche e di grande successo. Una celebrazione potente della musica che unisce, scalda e conquista, attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni.

Venerdì 19 settembre, toccherà a:

Earth Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore

Cutting Crew,

Andreas Johnson,

Jenny from Ace of Base

Former Ladies of The Supremes

Boney M. – Maizie Williams

Gemelli Diversi,

Rettore, Nomadi,

Ryan Paris

Le Orme,

Johnson Righeira

Paolo Belli.