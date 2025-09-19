Streetball Summit Milano: con Bargnani e Belinelli il festival che celebra la cultura del basket urbano

Il 28 settembre, l’iconico playground di Parco La Spezia si trasformerà nell’epicentro della cultura del basket di strada con la prima edizione dello Streetball Summit Milano

Partite, sfide spettacolari e momenti di condivisione in cui cultura, musica e community si incontrano in nome di un unico grande sport, la pallacanestro: il prossimo 28 settembre, l’iconico playground di Parco La Spezia (Via Spezia, 26/1, 20142 MI) si trasformerà nell’epicentro della cultura del basket di strada con la prima edizione dello Streetball Summit Milano, un evento unico promosso da Pick-Roll – l’applicazione che consente di individuare i campi da gioco più vicini alla propria posizione e organizzare partite amatoriali – con il patrocinio di LBA, Lega Basket Serie A.

In scena dalle ore 9:00 fino alle 17:00, l’evento, totalmente gratuito, sarà coronato dalla presenza speciale di Andrea Bargnani, unico cestista italiano a essere selezionato come prima scelta assoluta al Draft NBA nel 2006 e Marco Belinelli, primo e unico italiano ad aver vinto il titolo NBA, oltre che l’NBA Three-point Shootout; oltre a loro, un parterre di atleti, creator e voci della scena che animeranno il playground per un’intera giornata dedicata alla passione per questo sport. Inoltre, per tutti i partecipanti che scenderanno in campo, verrà messo a disposizione un game kit, composto da divise e scarpe da gioco.

Un evento, tante attività: 3X3, 1V1 e una sfida tra creators

Lo Streetball Summit Milano sarà una maratona di emozioni: la mattinata sarà dedicata ai tornei 3×3 under 13 maschili e femminili; nel pomeriggio, si terranno le sfide 1v1 under 13 maschili e femminili, a cui si aggiungeranno una youth skills challenge dedicata ai più giovani, una partita tra creators ad alto tasso spettacolare e un momento di dialogo diretto con Bargnani e Belinelli attraverso un live talk con Q&A. Il tutto verrà contornato da musica dal vivo, street food, e contenuti real-time curati da oltre 15 creator, che si sfideranno in un match, per un’esperienza a metà tra un party e un festival sportivo.

L’incontro tra palazzetti e playground

Il basket di strada si intreccia con il basket professionistico grazie alla partnership con LBA – Lega Basket Serie A. Lo Streetball Summit Milano sarà infatti parte attiva del weekend della Supercoppa 2025, ospitata al Forum di Assago: durante l’evento sarà esposto il trofeo ufficiale con cui i partecipanti potranno farsi fotografare e saranno distribuiti biglietti per la finale. Infine, i vincitori del torneo si recheranno insieme a Pick-Roll all’Unipol Forum di Assago per la finale di Supercoppa 2025, dove riceveranno un riconoscimento speciale direttamente sul parquet LBA, durante l’intervallo.

“Lo Streetball Summit Milano nasce con l’obiettivo di riunire gli appassionati di pallacanestro in un contesto che coniuga competitività, inclusione e valore sociale.” – dichiara Dario Ferretti, CEO e co-founder di Pick-Roll. “Poter dare vita a un evento così significativo per la cultura streetball, coinvolgendo ragazzi e ragazze di ogni età, atleti, appassionati e partner di prestigio come la Lega Basket Serie A, rappresenta per noi un enorme motivo di orgoglio.”