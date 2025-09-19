Stasera su Rai Storia “La guerra del Vietnam. Il peso dei ricordi”: le anticipazioni

Con straordinarie immagini d’archivio e toccanti testimonianze ai sopravvissuti, lo speciale “La guerra del Vietnam. Il peso dei ricordi” in onda alle 21.10 su Rai Storia

Con straordinarie immagini d’archivio e toccanti testimonianze ai sopravvissuti, lo speciale “La guerra del Vietnam. Il peso dei ricordi” – in onda venerdì 19 settembre alle 21.10 su Rai Storia, introdotto dallo storico militare Gastone Breccia – racconta che cosa accadde quando l’esercito statunitense lasciò il Paese asiatico. Parigi, marzo 1973: Washington si accorda con Hanoi.

Ritirerà le truppe, in cambio del rilascio dei propri prigionieri. Agosto 1974: Richard Nixon, travolto dallo scandalo Watergate, si dimette dalla Presidenza. Aprile 1975: privata anche degli aiuti finanziari, Saigon è costretta alla resa di fronte all’offensiva militare di Hanoi. Inizia il processo di normalizzazione comunista che, anziché unificare, travolge gli sconfitti e annienta l’economia dell’intero Paese, provocando la fuga di un milione e mezzo di profughi. A 50 anni di distanza, i vietnamiti e gli americani coinvolti in questa guerra stanno ancora cercando di darle un senso.