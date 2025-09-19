Sci, il 23 settembre funerali di Stato per Matteo Franzoso

Sci, funerali di Stato per Matteo Franzoso: saranno celebrati il 23 settembre a Sestriere. Nel pomeriggio di lunedì 22 è previsto l’arrivo a Milano della salma, poi il trasferimento

L’ultimo saluto a Matteo Franzoso, si terrà nella chiesa di Sant’Edoardo a Sestriere con i funerali di Stato in programma martedì 23 settembre alle ore 16.00. Nel pomeriggio di lunedì 22 è previsto l’arrivo a Milano della salma che sarà trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all’interno della chiesa di Sant’Edoardo.

La sera stessa, alle ore 20.30, verrà celebrato il rosario. Da Sestriere il feretro raggiungerà Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia. Il suo corpo verrà tumulato al cimitero dell’antica chiesa di San Restituto dove l’accesso sarà riservato esclusivamente alla famiglia.

ll 25enne sciatore della Nazionale non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del conseguente edema cerebrale che si era creato dopo la caduta avvenuta durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km da Santiago del Cile.

