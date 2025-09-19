Oceania Cruises amplia i servizi inclusi nelle crociere

Oceania Cruises ha annunciato un ampliamento delle proposte per i propri ospiti, arricchendo l’esperienza di bordo e rafforzando il valore complessivo delle proprie crociere

Oceania Cruises ha annunciato un ampliamento delle proposte per i propri ospiti, arricchendo l’esperienza di bordo e rafforzando il valore complessivo delle proprie crociere. La strategia prevede l’integrazione di servizi premium e benefit aggiuntivi, pensati per offrire maggiore comfort, flessibilità e personalizzazione durante la navigazione.

Le nuove inclusioni comprendono crediti a bordo, pacchetti bevande selezionati, esperienze gastronomiche speciali e attività a terra dedicate, mirate a valorizzare ogni tappa dell’itinerario. Questa iniziativa risponde alla crescente domanda di crociere all-inclusive e a esperienze di viaggio più curate e personalizzate.

Con questa iniziativa, Oceania Cruises punta a consolidare la propria reputazione nel segmento premium del mercato crocieristico, incrementare la soddisfazione dei clienti e attrarre nuovi segmenti di viaggiatori alla ricerca di esperienze esclusive e senza compromessi.