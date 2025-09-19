Moiré Gallery Milano presenta la collezione “Come una volta”: il trittico sartoriale su misura

Moiré Gallery Milano, galleria d’arte e concept store in Via Borgospesso 18, in occasione della Milano Fashion Week di settembre 2025 presenta la collezione “Come una volta”

Moiré Gallery Milano, galleria d’arte e concept store in Via Borgospesso 18, in occasione della Milano Fashion Week di settembre 2025 presenta la collezione “Come una volta”: il trittico sartoriale, composto da gonne, gilet e giacche.

«La collezione nasce dal desiderio di proporre capi di alta manifattura, dal sapore sartoriale e realizzati su misura, proprio come si faceva una volta. Si compone esclusivamente di tre pezzi – gonne, gilet e giacche – realizzati con tessuti, lavorazioni e dettagli di pregio, da indossare in total look o spezzati. L’idea è quella di proporre un bel capo, fatto bene, in cui la cliente è parte attiva del processo creativo, scegliendo tessuti e colori, oltre che definire le misure in base alla propria silhouette. Questo anche nell’ottica di una moda etica, che produce meno ma meglio, evitando over-produzione e sprechi, dannosi sia per il pianeta che per il sistema stesso», dichiara Ouafa Lotfi Tahoun, fondatrice e curatrice di Moiré Gallery Milano.

La gonna è a mezza ruota, il gilet è caratterizzato da uno stile classico con cinque bottoni e leggermente sciancrato, la giacca doppiopetto dallo stile maschile e dalle linee essenziali, senza perdere di vista l’idea di femminilità. Oltre che su misura, tutti e tre gli elementi della collezione sono declinabili in tessuti e colori selezionati insieme alla cliente.

Un prêt-à-porter sofisticato che unisce uno stile iperfemminile, rappresentato dalle ampie gonne, a uno stile più maschile e urban, rappresentato dal gilet e dalla giacca doppiopetto. Per la stagione autunno/inverno, protagonisti assoluti sono i tessuti come il fresco lana e il charmelaine in pura lana e una cartella colori che spazia dal grigio chiaro al grigio scuro, dal beige all’intramontabile blu-navy. I dettagli sono il vero lusso e l’elemento capace di fare la differenza: rifiniture e cuciture sartoriali, zip invisibili, tessuti di alta gamma.

«Ho deciso di proporre una collezione che si basa sulla mia idea di donna e che tiene conto delle esigenze e delle richieste delle mie clienti, sempre alla ricerca di capi eleganti, versatili e soprattutto ben fatti e ben rifiniti. Un ritorno a una moda che si compone di pochi pezzi ma realizzati con cura e attenzione», sottolinea Ouafa Lotfi Tahoun.

La collezione “Come una volta” sarà presentata durante la Milano Fashion Week di settembre e sarà disponibile da Moiré Gallery Milano per tutta la stagione autunno – inverno 2025/2026.

Giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 18.00, nella sede di Moiré Gallery Milano in Via Borgospesso 18, è prevista la presentazione della collezione e a seguire cocktail.