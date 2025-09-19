Le Biancane della Maremma a “Geo” oggi su Rai 3

Un ambiente dalle caratteristiche estreme e davvero uniche, le Biancane della Maremma, sono al centro del nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda venerdì 19 settembre alle 16.35 su Rai 3. A mostrare le piante e gli animali che lo popolano è Giacomo Radi, naturalista e fotografo, in collegamento.