La top model Bella Hadid ricoverata in ospedale per la malattia di Lyme

Bella Hadid ha la malattia di Lyme: la top model ricoverata condivide su Instagram nuove foto dall’ospedale. Gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute

Bella Hadid ha condiviso sui social delle immagini che hanno allarmato molti dei suoi follower: la celebre top model appare in una stanza d’ospedale collegata a delle flebo. Il post è accompagnato da parole semplici ma cariche di significato: “Mi dispiace sparire sempre, sono in missione, vi voglio bene“. Nonostante non sia specificato il motivo del ricovero, molti media riportano che si sospetta che il motivo sia collegato alla sua condizione, la malattia di Lyme, una patologia spesso sottovalutata ma che può avere effetti debilitanti sulla vita quotidiana. Ma cosa sappiamo esattamente sulla malattia di Lyme e su come ha colpito Bella Hadid?

CHE COS’È IL MORBO DI LYME

La malattia di Lyme (borreliosi di Lyme) è un’infezione batterica trasmessa dal morso di una zecca. A causarla è il batterio Borrelia Burgdorferi, un microrganismo che può infestare le zecche, in particolare quelle appartenenti al genere Ixodes. Si tratta di una patologia ‘multisistemica’, perché interessa più organi e tessuti, soprattutto la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e il cuore. I disturbi possono essere di varia gravità. Si manifesta con un piccolo arrossamento sulla pelle (eritema migrante) all’altezza del morso di zecca, che tende poi a espandersi nelle zone circostanti. Se non trattata, possono presentarsi dolori articolari e muscolari, sintomi neurologici di vario genere, talora interessamento cardiaco, accompagnati spesso da sintomi simil-influenzali, quali spossatezza con sensazione di malessere. Trattata con antibiotici specifici, il morbo di Lyme ha un alto tasso di completa guarigione se presa in tempo. In caso di diagnosi tardiva la percentuale si riduce, con ricomparsa di sintomi dopo la terapia per la persistenza del batterio nei tessuti e negli organi.

Bella Hadid ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di malattia di Lyme nel 2012, all’età di circa 16 anni. Anche sua madre, Yolanda Hadid, e il fratello minore, Anwar, convivono con la stessa malattia. Nel corso degli anni, Hadid ha parlato apertamente del suo stato di salute, raccontando gli alti e bassi causati dalla malattia: emicranie debilitanti, ansia, affaticamento estremo, e difficoltà cognitive che spesso interferiscono con la sua carriera di modella. Secondo le sue dichiarazioni, la terapia ha incluso trattamenti antibiotici prolungati, cure alternative e periodi di riposo forzato lontano dai riflettori.

Il post di Instagram della modella ha ricevuto un’enorme ondata di affetto. Yolanda Hadid, sua madre, l’ha definita una ‘Lyme warrior’. Gigi Hadid, sua sorella, ha scritto: ‘Ti voglio bene! Spero che ti sentirai forte e bene come meriti’. Anche amici, colleghi e fan hanno inviato messaggi di conforto, di luce e di auguri di pronta guarigione.

LE STAR CHE HANNO CONTRATTO LA MALATTIA

Non solo Bella Hadid. Sono molte le celebrità che hanno annunciato in passato di aver contratto il morbo di Lyme. In Italia fu Victoria Cabello, che dopo anni di calvario è riuscita a guarire completamente. Tra le star di oltreoceano, invece, sono noti i casi di Justin Timberlake, Justin Bieber, Richard Gere, Alec Baldwin, Ben Stiller, Avril Lavigne, George W. Bush, Amy Schumer, Shania Twain, Kelly Osbourne.

