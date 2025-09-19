Israele toglie il visto a Bonelli, Fratoianni e a tutta la delegazione di Avs. “L’ambasciata israeliana ci ha comunicato che il nostro status è stato revocato”, hanno detto i deputati

Israele toglie il visto a tutta le delegazione Alleanza Verdi e Sinistra che ad aprile è stata in Cisgiordania. La delegazione guidata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è composta dal capogruppo al Peppe De Cristofaro, dal vicecapogruppo dei deputati rossoverdi Marco Grimaldi e da Franco Mari. Con loro Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento Europeo e presidente di AssopacePalestina.

“L’ambasciata israeliana ha comunicato a me e agli altri parlamentari di Avs che erano andati in missione in Cisgiordania, che il nostro status è stato revocato. ‘Sono cambiate per te- questo recita il messaggio- le circostanze. Il nuovo stato è: negata la possibilità di ingresso in Israele’“. Lo dice deputato di Avs, Nicola Fratoianni, ai cronisti davanti a Montecitorio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)