Il film “Race for Glory: Audi vs Lancia” oggi su Rai 2: la trama

L’accesa storia della rivalità fra Audi e Lancia nel campionato mondiale di rally del 1983 è al centro del film “Race for Glory: Audi vs Lancia” di Stefano Mordini, in onda in prima visione venerdì 19 settembre alle 21.20 su Rai 2. Due squadre, la Lancia Abarth e l’Audi Sport, danno vita a una competizione serrata nel corso di un campionato che terrà tifosi e appassionati col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Ma oltre le macchine non manca il retroscena umano. Nel cast, Riccardo Scamarcio, Daniel Bruhl, Giorgio Montanini.