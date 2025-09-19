Il film “Lionheart”, con il primo Van Damme, oggi su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 in onda “Lionheart”, con il primo Van Damme. La trama del film che lo consacrò star del cinema d’azione
La prima serata di Rai 4 di venerdì 19 settembre sarà distinta da un grande classico del cinema action moderno, “Lionheart – Scommessa vincente” (1990) di Sheldon Lettich, il film che ha consacrato Jean-Claude Van Damme come star assoluta del cinema d’azione americano.
Il legionario Lyon Gaultier è intenzionato a disertare la sua missione per raggiungere il fratello a Los Angeles, rimasto vittima di un attentato da parte di una gang di narcotrafficanti. Ma per trovare i soldi necessari alla fuga, Lyon inizia a partecipare a dei tornei di arti marziali diventando presto un campione. Nel frattempo, il comandante di Lyon, Adjutant, sguinzaglia un gruppo di sicari per trovarlo e riportalo da lui, vivo o morto…