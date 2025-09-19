Gli episodi 3 e 4 della serie Kabul oggi su Rai 3: la trama

Rai Fiction porta su Rai 3 la nuova produzione dell’Alleanza Europea. Stasera gli episodi 3 e 4 della serie Kabul: la trama

È il 15 agosto, 2021: Kabul cade nelle mani dei talebani. Per gli afghani e gli occidentali presenti nel Paese è l’inizio di un’odissea. Storie di vite in cerca di salvezza – liberamente raccontate dagli autori – che si incrociano in “Kabul”: una nuova, grande coproduzione internazionale realizzata con l’Alleanza Europea (Rai Fiction – France Télévisions – ZDF) che Rai Fiction propone in prima visione con gli episodi 3 e 4 venerdì 19 settembre 2025 alle 21:20 su Rai 3.

Nell’episodio 3 Gilles negozia con i talebani per organizzare l’evacuazione dei rifugiati Afghani affrontando la resistenza degli americani. Vera finisce in un campo talebano dove forse si trova Hassan. Amina e Nooria scappano dall’ospedale, mentre Fazal cerca di infiltrarsi in una cellula dell’ISIS.

Nell’episodio 4 il convoglio francese attraversa Kabul tra minacce e pericoli con Zahara e il temuto Mohammad a bordo. L’ISIS prepara un attacco e Fazal tenta di fermarlo. Vera è trattenuta nel campo talebano col generale Hassan. Amina e Nooria, dopo aver perso il convoglio, finiscono nelle mani dei talebani, mentre Giovanni affronta il caos di Abbey Gate.