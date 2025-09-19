Esplosione nell’azienda di rifiuti, tre morti a Marcianise

Forte esplosione nell’azienda di rifiuti, tre morti: è successo a Marcianise nel casertano. Lo scoppio si è verificato all’interno dell’azienda Ecopartenope, mentre erano in corso i lavori di manutenzione

Ancora un incidente sul lavoro: tre persone sono morte, oggi, venerdì 19 settembre, dopo una grave esplosione che si è verificata in un’azienda che si occupa di rifiuti in provincia di Caserta. Lo scoppio si è verificato all’interno dell’azienda Ecopartenope di Marcianise.

TRA LE VITTIME IL TITOLARE

Secondo quanto ricostruito e diffuso dai Vigili del fuoco intervenuti, l’incidente è avvenuto in un’azienda specializzata nel trattamento rifiuti, a seguito dello scoppio in un silos. Sono stati recuperati i corpi senza vita di 3 uomini impegnati in operazioni di manutenzione. Tra loro ci sarebbe anche il titolare dell’azienda. I tre sarebbero morti nell’onda d’urto causata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti, i loro corpi sono stati sbalzati in aria per diversi metri. Altri due operai sono rimasti lievemente feriti.

È stata smentita infine la notizia di una presunto disperso, coinvolto nell’esplosione. Sul posto prosegue l’intervento dei Vigili del fuoco, presenti sul posto con diverse squadre e altre sono in arrivo da altre province. Le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti sono affidate alla polizia di Stato.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)