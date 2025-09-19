Dall’Islanda all’India: stasera su Rai 5 Kilimangiaro Collection

A caccia dell’aurora boreale: si apre con i paesaggi dell’Islanda l’appuntamento con “Kilimangiaro Collection”, in onda venerdì 19 settembre alle 21.15 su Rai 5

A caccia dell’aurora boreale: si apre con i paesaggi dell’Islanda l’appuntamento con “Kilimangiaro Collection”, in onda venerdì 19 settembre alle 21.15 su Rai 5. Tappa, poi, in Thailandia, lungo le sue caratteristiche vie d’acqua. Il viaggio prosegue, poi, in Corea del Sud, Uzbekistan, Seychelles, Mauritius, fino a raggiungere la Malesia e il Kerala in India.

“Kilimangiaro Collection” esplora i paesaggi e i luoghi della contemporaneità, il rapporto tra uomo e natura, la vita nelle città, l’avventura e la storia. Un racconto visivo costruito sui migliori reportage di viaggio del Kilimangiaro, selezionati e rimontati per rivivere le destinazioni più amate dal pubblico. Un mosaico di luoghi meravigliosi da riscoprire, per raccontare la storia e le storie delle mete che hanno emozionato e affascinato milioni di spettatori.